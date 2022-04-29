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    Салах — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов, сообщается на официальном сайте организации.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Салах набрал 48 процентов голосов, опередив в опросе полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне и капитана «Вест Хэма» Деклана Райса.

    В 31-м матче текущего чемпионата Англии Салах забил 22 гола и сделал 13 результативных передач.

    Египтянин выиграл эту награду во второй раз в карьере.

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    • Лучшей футболисткой года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов признана нападающая «Челси» Сэм Керр.

    Ранее Салах подтвердил, что до сих пор не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта.

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