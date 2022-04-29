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    Рангник: «МЮ» был лучше «Челси» во втором тайме

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча АПЛ против «Челси» (1:1) в 37-м туре АПЛ.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Мы хорошого отреагировали во втором тайме, и Криштиану Роналду забил отличный гол. В первом тайме у нас были проблемы, но несколько отличных сейвов де Хеа помогли нам.

    Во втором тайме "МЮ" сыграл лучше. У нас было больше контроля мяча. "Челси" — это топ-команда, неслучайно она выиграла Лигу чемпионов, а у нас нет особой уверенности и не было восьми игроков.

    Однако мы заслужили эту ничью. Не только гол, который забил Криштиану, но и вся его игра, его отношение в возрасте 37 лет, это ненормально. Если он будет играть так, как сегодня, он все еще может оказать большую помощь команде», — цитирует Рангника BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» набрал 55 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на третьей строчке — 66 очков.

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