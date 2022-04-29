Невилл об игроках «МЮ»: Им платят целое состояние, а они ходят по полю пешком

Гари Невилл Фото: globallookpress.com
«Игроки "Манчестер Юнайтед" заслуживают проигрышей, потому что подают очень плохой пример молодым футболистам в плане трудовой этики и самоотдачи. Этим людям платят миллионы, а они ходят по футбольному полю пешком. Мне стыдно!
Я думаю, что у игроков "Манчестер Юнайтед" нет мышления, нет интенсивности. Нет ничего удивительного в том, как они сыграли против "Челси", — приводит слова Невилла iNews.
"Манчестер Юнайтед" набрал 55 очков и остался на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.
"Челси" располагается на третьей строчке — 66 очков.