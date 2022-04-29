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    Модрич согласовал новый контракт с «Реалом»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич договорился с клубом о продлении контракта.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Новое соглашение Модрича с «Мадридом» будет рассчитано до лета 2023 гола с возможностью пролонгации еще на один сезон, сообщает Diario AS.

    Кроме того, отмечается, что после завершения карьеры хорватский футболист, скорее всего, получит должность в структуре клуба.

    В текущем сезоне Модрич провел в чемпионате Испании 24 матча, в которых забил два гола и сделал пять результативных передач.

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    • Модрич перешел в «Реал» в 2012 году из «Тоттенхэма».

    Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Иско продолжит карьеру в «Бетисе».

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