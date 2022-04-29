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    Марко Раконьяц: У меня нет никакого страха перед приездом в Москву

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    Нападающий «Локомотива» Марко Раконьяц поделился ожиданиями от перехода в московский клуб.

    Марко Раконьяц
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    Марко Раконьяц

    «Я спортсмен, футболист и я высказываюсь при помощи своей игры на футбольном поле. И, конечно, у меня нет никакого страха перед приездом в Москву.

    Повторю ещё раз — я думаю только о том, что будет происходить на футбольном поле. Уверен, что клуб, футболисты справятся ситуацией, какой бы она ни была.

    Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что "Локомотив" — одна из лучших российских команд, они всегда находятся на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов. Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить всё, что связано с клубом, ещё лучше. Теперь, конечно, я буду смотреть каждый их матч», — цитирует Раконьяца «Чемпионат».

    Контракт с игроком рассчитан на четыре года. Марко начнёт выступать за «Локомотив» с сезона-2022/2023 под номером 77. Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить € 2,5 млн.

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