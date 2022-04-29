«Зенит» может стать чемпионом в следующем матче, считает Колыванов

Бывший футболистподелился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между

«Непростой матч. "Зенит" лидер чемпионата, немножко осталось до того, как он займет первое место, ведь отрыв большой.

"Зенит" может стать чемпионом в следующем матче, если обыграет "Локомотив". По классу игроков понятно, что "Зенит" впереди всей планеты. Будет упорный матч для обеих команд.

Что по поводу "Локомотива"? Команда хороша в подачах, отлично забивает, не стесняется атаковать и играть в комбинационный футбол. "Локомотив" борется и может догнать "Сочи".

Интересный должен получиться матч, ведь обе команды играющие», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

Игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.