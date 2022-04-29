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    «Зенит» может стать чемпионом в следующем матче, считает Колыванов

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    Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

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    «Непростой матч. "Зенит" лидер чемпионата, немножко осталось до того, как он займет первое место, ведь отрыв большой.

    "Зенит" может стать чемпионом в следующем матче, если обыграет "Локомотив". По классу игроков понятно, что "Зенит" впереди всей планеты. Будет упорный матч для обеих команд.

    Что по поводу "Локомотива"? Команда хороша в подачах, отлично забивает, не стесняется атаковать и играть в комбинационный футбол. "Локомотив" борется и может догнать "Сочи".

    Интересный должен получиться матч, ведь обе команды играющие», — сказал Колыванов «Спорт-Экспрессу».

    Игра состоится 30 апреля в 19:30 по московскому времени на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

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