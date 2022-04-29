Булыкин: Не представляю, что может помешать «Зениту» стать чемпионом

Бывший нападающий сборной Россиисчитает, чтопока рано поздравлять с победой в чемпионате России.

«Сегодня так говорить нельзя, по крайней мере пока у "Динамо" сохраняются математические шансы на золото. В то же время не представляю, что может помешать "Зениту" в одном из ближайших матчей оформить очередное чемпионство.

Главное, все по делу. Команда Сергея Семака ровно прошла по дистанции. Преследователи выдержать этот темп не смогли. А жаль. Мне-то хотелось, чтобы интрига жила до последнего тура.

Понимаю тех, кто считает, что "Зенит" играет скучно. Это особенно бросается в глаза, когда переключаешься с РПЛ на какой-нибудь европейский чемпионат. Хотя бы голландский — об Англии, Испании, Германии уже не говорю. Скорости совершенно другие!

Но тут еще в чем проблема? В России почти все соперники выставляют против "Зенита" такой "автобус", что даже пятерке бразильцев во главе с Клаудиньо и Малкомом вскрыть его очень тяжело.

В Европе играют в более открытый футбол. Вот когда "Зениту" противостоят команды, которые не отгружают по десять человек к своей штрафной, получаются классные матчи», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

В 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на своем поле с «Локомотивом». Матч состоится 30 апреля, начало — в 19:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-ти туров, опережая «Динамо» на шесть очков, а ЦСКА — на девять.