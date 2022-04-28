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    Вест Хэм — Айнтрахт Ф. Смотреть онлайн в прямом эфире

    28.04.2022 в 22:00 начнется матч в полуфинале Лиги Европы Вест Хэм — Айнтрахт Ф

    Футбол Лига Европы Вест Хэм Айнтрахт Франкфурт Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вест Хэм и Айнтрахт Ф начнут матч в 22:00 в полуфинале Лиги Европы, 28.04.2022.

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