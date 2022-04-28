начнут матч в 22:00 в полуфинале Лиги Европы, 28.04.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Вест Хэм» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.01 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

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