ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 12:16
    • Карпин и Юран претендуют на звание лучшего тренера РПЛ в апреле
  • 11:28
    • Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть против «Локомотива»
  • 10:49
    • Левандовски согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
  • 10:36
    • СМИ: Дембеле хочет остаться в «Барселоне»
  • 08:17
    • Определились все участники плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Уткин сравнил руководителей «Спартака» с героями романа «Идиот»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Известный блогер Василий Уткин сравнил руководство «Спартака» с героями романа Федора Достоевского «Идиот».

    Василий Уткин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Уткин

    «Меньше суток прожила надежда болельщиков "Спартака" на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой все-таки продаст московский клуб. Непонятно, правда, кому.

    Непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила. Однако уже во вторник Федун заявил, что "Спартак" — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст.

  • «Не дождетесь». Федун заявил, что не собирается продавать «Спартак»
  • Читайте по теме

    • Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не "Спартак"! Правда у нее было всего два человека, которые ее любили: один — купец Рогожин, другой — идиот», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

    Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирается продавать клуб, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.

    Новый выпуск на канале Василия Уткина
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры