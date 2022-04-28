Уткин сравнил руководителей «Спартака» с героями романа «Идиот»

Известный блогерсравнил руководствос героями романа Федора Достоевского «Идиот».

«Меньше суток прожила надежда болельщиков "Спартака" на то, что Леонид Федун вместе со своей супругой все-таки продаст московский клуб. Непонятно, правда, кому.

Непонятно, как это могло произойти, но примерно до второй половины дня понедельника надежда жила. Однако уже во вторник Федун заявил, что "Спартак" — его любовь и страсть, и он его никогда никому не отдаст.

Прямо Настасья Филипповна какая-то, а не "Спартак"! Правда у нее было всего два человека, которые ее любили: один — купец Рогожин, другой — идиот», — сказал Уткин в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не собирается продавать клуб, несмотря на сложную финансовую ситуацию.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.