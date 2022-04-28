Семак: «Локомотив» — самый главный соперник «Зенита» на протяжении последних лет

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи св 27-м туре РПЛ.

«Важных и ключевых матчей, особенно на протяжении весенней части, было много. Многие игры были определяющими. Следующая игра с "Локомотивом" тоже будет определяющей. Как сказал Нуралы Алип, мы отталкиваемся от своей игры и стараемся идти от матча к матчу.

"Локомотив" — достаточно серьезный клуб, самый главный наш соперник на протяжении последних лет. За последние четыре года мы постоянно сталкиваемся с ними во всех турнирах.

Сейчас команда обновилась, взят вектор на развитие молодых футболистов. Игроки, которые пришли, очень сильны индивидуально. Тот же Изидор — достаточно посмотреть на количество его голов. Тот же Керк, тот же Кухта.

Пропускают игру Жемалетдинов, Баринов, то есть очень хорошие игроки по качеству работы с мячом, очень сильные при игре в быстрых атаках. Поэтому нам придется подумать и поломать голову, как нам правильно сыграть против "Локомотива".

"Локомотив" выдал очень хорошие по качеству матчи со "Спартаком" и с тем же ЦСКА. Разумеется, это очень серьезный соперник», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля, начало — в 19:30 мск.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 26-ти туров, опережая «Динамо» на шесть очков, а ЦСКА — на девять.