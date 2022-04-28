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    Рангник будет совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник будет совмещать работу в английском клубе и сборной Австрии, сообщает The Telegraph.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    По данным источника, летом Рангник перейдет на должность консультанта в «Манчестере» и по контракту будет трудиться на «красных дьяволов» лишь 6 дней в месяц.

    А значит, работа в стане манкунианцев не помешает его деятельности в сборной Австрии.

    Ранее стало известно, что Ральф Рангник согласился возглавить австрийскую национальную команду и будет представлен в новой должности 29 апреля.

    Напомним, Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах. Скоро команда начнет отбор на Евро-2024 и стартует в Лиге наций.

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