Рангник будет совмещать работу в «МЮ» и сборной Австрии

Главный тренербудет совмещать работу в английском клубе и сборной Австрии, сообщает The Telegraph

По данным источника, летом Рангник перейдет на должность консультанта в «Манчестере» и по контракту будет трудиться на «красных дьяволов» лишь 6 дней в месяц.

А значит, работа в стане манкунианцев не помешает его деятельности в сборной Австрии.

Ранее стало известно, что Ральф Рангник согласился возглавить австрийскую национальную команду и будет представлен в новой должности 29 апреля.

Напомним, Австрия не вышла на ЧМ-2022, уступив Уэльсу в стыковых матчах. Скоро команда начнет отбор на Евро-2024 и стартует в Лиге наций.