Ральф Рангник рассказал о своей роли в процессе подписания игроков в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»рассказал, как проходит процесс одобрения трансферов в клубе, и какую роль он играет в этом процессе.

«Я не знаю, как тут было раньше и какое влияние оказывали на трансферы предыдущие тренеры. Я лишь могу сказать о том, к чему я привык в континентальной Европе и Германии, где практически во всех клубах есть спортивный директор, который работает в связке с главным тренером и рекрутинговым отделом.

В двух моих последних клубах мы никогда не подписывали игроков без одобрения тренера, и я уверен, что так будет и с Эриком. Я также уверен, что Эрик внесёт и свои предложения и затем вместе с правлением, отделом рекрутинга и, надеюсь, со мной мы выберем подходящих игроков», — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед».