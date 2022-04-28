Никифоров о Захаряне: Не закапывайте парня после двух-трех неудачных матчей

Бывший футболит сборной Россииподелился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ между

ЦСКА выиграл у «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Чидера Эджуке.

«У "Динамо" могут выделить Варелу. Проделал громадный объем работы, сзади не проваливался, активно помогал атаке.

Вот Захарян с Шиманьским, мягко говоря, не блеснули. Зато неплохо вошли в игру Грулев и Тюкавин. Они-то и создали опаснейший момент в концовке — но ЦСКА спасла штанга.

Тюкавин мне вообще нравится. Постоянной нацеленностью на ворота. Настоящий форвард! Обратите внимание — у него в каждом матче есть моменты! С ЦСКА как здорово все исполнил — после паса Грулева ловко подстроился под мяч, пробил щечкой в противоход вратарю. Эх, самой малости не хватило...

Смолов явно усилил "Динамо", уже четыре мяча положил. Причем хорош не только на острие, но и в подыгрыше. С ЦСКА вся игра впереди шла через Федора. Обычно ее ведут Шиманьски и Захарян, но и того и другого армейцы закрыли.

Так Смолов спокойно вытянул эту роль. Сыграл очень полезно, хотя и не забил. Я понимаю, почему именно на него Шварц делает ставку в атаке. Но и Тюкавин — толковый пацан. Уверен, будет прибавлять.

Как и Захарян. Мальчишка невероятно талантливый, но в 18 лет невозможно стабильно провести весь сезон. Начал-то ярко, попал в сборную. К сожалению, сейчас не все получается.

Что ж, через это тоже надо пройти. Так и закаляется характер. Не закапывайте парня после двух-трех неудачных матчей — наоборот, нужно поддержать!», — приводит слова Никифорова «Спорт-Экспресс».