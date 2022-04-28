ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонИгра в одни ворота. «Ливерпуль» одной ногой в финале Лиги чемпионов
  • 11:28
    • Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть против «Локомотива»
  • 10:49
    • Левандовски согласен на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
  • 10:36
    • СМИ: Дембеле хочет остаться в «Барселоне»
  • 08:17
    • Определились все участники плей-офф НХЛ
  • 07:07
    • В Лиге чемпионов могут ввести «Финал четырех»
    Все новости спорта

    Никифоров о Захаряне: Не закапывайте парня после двух-трех неудачных матчей

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо ЦСКА РПЛ Футбол России
    Бывший футболит сборной России Юрий Никифоров поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    ЦСКА выиграл у «Динамо» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Чидера Эджуке.

    «У "Динамо" могут выделить Варелу. Проделал громадный объем работы, сзади не проваливался, активно помогал атаке.

    Вот Захарян с Шиманьским, мягко говоря, не блеснули. Зато неплохо вошли в игру Грулев и Тюкавин. Они-то и создали опаснейший момент в концовке — но ЦСКА спасла штанга.

    Тюкавин мне вообще нравится. Постоянной нацеленностью на ворота. Настоящий форвард! Обратите внимание — у него в каждом матче есть моменты! С ЦСКА как здорово все исполнил — после паса Грулева ловко подстроился под мяч, пробил щечкой в противоход вратарю. Эх, самой малости не хватило...

    Смолов явно усилил "Динамо", уже четыре мяча положил. Причем хорош не только на острие, но и в подыгрыше. С ЦСКА вся игра впереди шла через Федора. Обычно ее ведут Шиманьски и Захарян, но и того и другого армейцы закрыли.

    Так Смолов спокойно вытянул эту роль. Сыграл очень полезно, хотя и не забил. Я понимаю, почему именно на него Шварц делает ставку в атаке. Но и Тюкавин — толковый пацан. Уверен, будет прибавлять.

    Как и Захарян. Мальчишка невероятно талантливый, но в 18 лет невозможно стабильно провести весь сезон. Начал-то ярко, попал в сборную. К сожалению, сейчас не все получается.

    Что ж, через это тоже надо пройти. Так и закаляется характер. Не закапывайте парня после двух-трех неудачных матчей — наоборот, нужно поддержать!», — приводит слова Никифорова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Челси» находится в прекрасной форме
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Каким по результативности получится важнейший матч в Москве?
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • «Лейпциг» тоже проиграет «Рейнджерс»?
  • «Лейпциг» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Страсбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Айлендерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры