начнут матч в 21:45 в английской футбольной Премьер-лиге, 28.04.2022.

Последний матч между собой: «Челси» — «Манчестер Юнайтед» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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