Клопп продлил контракт с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил соглашение с мерсисайдцами, сообщает пресс-служба клуба.

«Ливерпуль» не разглашает детали сделки, однако ранее стало известно, что новые контракты с 54-летним немцем и членами его штаба рассчитаны до 2026 года.

Сообщалось, что по прежнему соглашению специалист зарабатывал 10 миллионов фунтов в год.

«Есть так много слов, которые я мог бы использовать, чтобы описать ощущения от этих новостей... Для начала это — довольный, смиренный, счастливый, привилегированный и воодушевленный.

Есть так много вещей в "Ливерпуле", которые стоит любить. Я знал об этом и до того, как оказался здесь. После прихода я узнавал об этом все лучше и лучше, а сейчас — еще сильнее, чем раньше.

Как и в любых здоровых отношениях, все должно быть взаимно. Нужно подходить друг другу. Ощущение, что мы невероятно подходим друг другу, и привело меня сюда. Поэтому я и продлевал контракт ранее.

В этот раз все иначе из-за того, сколько лет мы уже провели вместе. Мне пришлось задаться вопросом: "Правильно ли для 'Ливерпуля' то, что я останусь?" Вместе с ассистентами мы пришли к выводу, что да», — сказал тренер «Ливерпуля».

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. За это время он выиграл с клубом 5 трофеев, включая чемпионат Англии и Лигу чемпионов.