СМИ: Дембеле хочет остаться в «Барселоне»

В начале года Дембеле был отстранен от первой команды из-за нежелания продлевать контракт, но позже по просьбе главного тренера «Барсы» Хави вернулся в состав.
По информации Mundo Deportivo, французский футболист может подписать новое двухлетнее соглашение.
В краткосрочном контракте на данный момент заинтересованы обе стороны.
Желание Усман не уходить из «Барселоны» связано с тем, что ему нравится играть под руководством Хави.
Действующий договор Дембеле с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
Дембеле провел в текущем чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и сделал 11 результативных передач.