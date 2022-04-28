СМИ: Дембеле хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны»склоняется к тому, чтобы остаться в каталонском клубе.

В начале года Дембеле был отстранен от первой команды из-за нежелания продлевать контракт, но позже по просьбе главного тренера «Барсы» Хави вернулся в состав.

По информации Mundo Deportivo, французский футболист может подписать новое двухлетнее соглашение.

В краткосрочном контракте на данный момент заинтересованы обе стороны.

Желание Усман не уходить из «Барселоны» связано с тем, что ему нравится играть под руководством Хави.

Действующий договор Дембеле с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

Дембеле провел в текущем чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и сделал 11 результативных передач.