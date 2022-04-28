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    СМИ: Дембеле хочет остаться в «Барселоне»

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    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле склоняется к тому, чтобы остаться в каталонском клубе.

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    В начале года Дембеле был отстранен от первой команды из-за нежелания продлевать контракт, но позже по просьбе главного тренера «Барсы» Хави вернулся в состав.

    По информации Mundo Deportivo, французский футболист может подписать новое двухлетнее соглашение.

    В краткосрочном контракте на данный момент заинтересованы обе стороны.

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    • Желание Усман не уходить из «Барселоны» связано с тем, что ему нравится играть под руководством Хави.

    Действующий договор Дембеле с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

    Дембеле провел в текущем чемпионате Испании 17 матчей, в которых забил один гол и сделал 11 результативных передач.

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