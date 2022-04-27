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    Зинченко прокомментировал победу над «Реалом»

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    Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Реалом» в матче полуфинала Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли 4:3.

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    «На этой стадии турнира ни на минуту нельзя расслабляться, особенно играя с "Реалом". Можно сколько угодно контролировать ход матча, но потом они вдруг реализуют свой момент.

    В каждой линии у "Реала" много мастеров, к этому нужно быть готовыми. Мы трижды пропустили — нужно проанализировать, где мы сыграли не так. Возможно, стоит что-то изменить. Тренер скажет нам, что именно нужно делать.

    Стоит порадоваться такому результату, все-таки это преимущество, но ничего еще не решено, ведь это "Реал". На прошлой стадии они играли с "Челси", и там до конца не было понятно, кто пройдет дальше.

    Иногда футбол может быть жестоким — кажется, ты контролируешь игру, а потом соперник реализует один момент, и ты вылетаешь. Нужно сохранять концентрацию, впереди еще 90 минут.

    По их поведению и характеру видно, что они знают, как играть на этой стадии турнира. У "Реала" огромный опыт. У нас тоже есть опыт. Думаю, на следующей неделе нас ждет интересный матч», — цитирует защитника «Манчестер Сити» Manchester Evening News.

    Ответная игра состоится 4 мая в Мадриде.

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