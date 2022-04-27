ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагАнти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • 00:01
    • «Ман Сити» устроил голевой обмен с «Реалом», но вышел победителем
  • 18:09
    • Россию лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
    Все новости спорта

    Винисиус: Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Реал Мадрид
    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:4.

    Винисиус Жуниор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Винисиус Жуниор

    «Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы.

    Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на "Бернабеу" нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением», — цитирует Винисиуса пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Интер» будет преследовать «Милан» до конца
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры