Винисиус: Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем

Нападающий «Реала»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:4.

«Мы играли против великолепной команды с отличным тренером — играть здесь всегда непросто. Нужно сохранять спокойствие перед ответным матчем, работать и смотреть, что мы можем улучшить для общей победы.

Прибавлять нужно во всем понемногу — особенно в начале матча. Мы не рады поражению, но на "Бернабеу" нам здорово помогают болельщики, и следующий матч не станет исключением», — цитирует Винисиуса пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.