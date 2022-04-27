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    Источник: Тухель остается в «Челси» на следующий сезон

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что он не покинет команду из-за смены владельца, сообщает Адам Ньюсон.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Я должен об этом сказать, потому что много вопросов.

    Хочу отметить, что начиная с предсезонной подготовки, мы будем выкладываться по полной, и я буду вовлечен в процесс работы с командой всем своим сердцем и своими знаниями», — заявил Томас Тухель.

    Напомним, что ранее в СМИ стали обсуждать информацию о возможном уходе Томаса Тухеля в мадридский «Реал».

    Одна из причин по которой менеджер покинет клуб — это смена руководства и отсутствие понимая о будущем, но сегодня немецкий специалист опроверг данную информацию.

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