Источник: Тухель остается в «Челси» на следующий сезон

Томас Тухель Фото: globallookpress.com
«Я должен об этом сказать, потому что много вопросов.
Хочу отметить, что начиная с предсезонной подготовки, мы будем выкладываться по полной, и я буду вовлечен в процесс работы с командой всем своим сердцем и своими знаниями», — заявил Томас Тухель.
Напомним, что ранее в СМИ стали обсуждать информацию о возможном уходе Томаса Тухеля в мадридский «Реал».
Одна из причин по которой менеджер покинет клуб — это смена руководства и отсутствие понимая о будущем, но сегодня немецкий специалист опроверг данную информацию.