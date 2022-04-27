Источник: Тухель остается в «Челси» на следующий сезон

Главный тренерподтвердил, что он не покинет команду из-за смены владельца, сообщает

«Я должен об этом сказать, потому что много вопросов.

Хочу отметить, что начиная с предсезонной подготовки, мы будем выкладываться по полной, и я буду вовлечен в процесс работы с командой всем своим сердцем и своими знаниями», — заявил Томас Тухель.

Напомним, что ранее в СМИ стали обсуждать информацию о возможном уходе Томаса Тухеля в мадридский «Реал».

Одна из причин по которой менеджер покинет клуб — это смена руководства и отсутствие понимая о будущем, но сегодня немецкий специалист опроверг данную информацию.