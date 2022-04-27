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    Тараз — Актобе. Смотреть онлайн в прямом эфире

    27.04.2022 в 17:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Тараз — Актобе

    Футбол
    Тараз и Актобе начнут матч в 17:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 27.04.2022.

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    Последний матч между собой: «Актобе» — «Тараз» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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