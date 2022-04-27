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    Серхио Рамос: было сложно адаптироваться в «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Испанский защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос рассказал об адаптации во французском клубе.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Я провёл всего несколько часов в футболе "ПСЖ" в своей лучшей форме. Не могу дождаться, когда вернусь на поле и покажу ту игру, на которую способен. Мне было сложно адаптироваться в "ПСЖ". Я провёл много лет в другом клубе, у меня всё было под контролем: дом, персонал, команда, дети, школы. Нелегко осуществить большие перемены в таком впечатляющем городе, как Париж. Мы долго искали дом. Но в итоге адаптация прошла хорошо», — приводит слова Рамоса L'Equipe.

    Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году.

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