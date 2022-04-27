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    Рияд Марез может перейти в «Милан» за € 40 млн

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез может продолжить карьеру в Серии А. Вингером «Манчестер Сити» интересуется «Милан». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Рияд Марез
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    Рияд Марез

    «Россонери» хотят укрепить позицию правого полузащитника. По информации газеты, изначально основным вариантом «Милана» был Доменико Берарди из «Сассуоло». Однако в «Милане» посчитали, что запрашиваемые за него € 30 млн — слишком большие деньги за этого футболиста.

    Потенциальный трансфер алжирского полузащитника «Манчестер Сити» оценивается в € 40 млн.

    Отмечается, что «Милан» смущает только зарплата игрока, которая по информации источника, составляет около € 6 млн. в год.

    Рияд Марез провёл за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

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