Рияд Марез может перейти в «Милан» за € 40 млн

Рияд Марез Фото: globallookpress.com
«Россонери» хотят укрепить позицию правого полузащитника. По информации газеты, изначально основным вариантом «Милана» был Доменико Берарди из «Сассуоло». Однако в «Милане» посчитали, что запрашиваемые за него € 30 млн — слишком большие деньги за этого футболиста.
Потенциальный трансфер алжирского полузащитника «Манчестер Сити» оценивается в € 40 млн.
Отмечается, что «Милан» смущает только зарплата игрока, которая по информации источника, составляет около € 6 млн. в год.
Рияд Марез провёл за «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне 43 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.