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    «Интер» не интересуется хавбеком «Барселоны» Пьяничем

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    «Интер» не планирует приобретать полузащитника «Бешикташа» Миралема Пьянича, права на которого принадлежат «Барселоне», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    По информации источника, Пьянич, вопреки последней информации в СМИ, не входит в список трансферных целей итальянского клуба на летнее окно. Напомним, после окончания аренды в «Бешикташе» боснийский футболист вернётся в «Барселону». Контракт Пьянича с «Барселоной» действует до 2024 года.

    Пьянич перешёл в «Бешикташ» из «Барселоны» на правах аренды в 2021 году. В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 20 матчах чемпионата Турции и отдал 2 результативные передачи. С 2008 года Пьянич вызывается в сборную Боснии и Герцеговины.

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