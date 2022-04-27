Агент Марко Асенсио проведёт переговоры с «Реалом» о новом контракте игрока

агент испанского игрока мадридского «Реала»проведёт переговоры с клубом о новом контракте футболиста. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, Жорже Мендеш, который теперь представляет интересы 26-летнего испанца, обсудит новое соглашение своего клиента в ближайшие дни. Марко Асенсио хочет остаться в мадридском клубе, однако это будет зависеть от финансового предложения.

В текущем сезоне Марко Асенсио провел 38 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил 11 голов. Его нынешний контракт рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

Вчера, 26 апреля, мадридский «Реал» проиграл на выезде «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:4). Марко Асенсио в этом матче вышел на замену на 88-й минуте.