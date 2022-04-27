В 22:00 27.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав полуфинале Лиги чемпионов.

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Вильярреал» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 2.68 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Ливерпуль»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Вильярреал.

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