начнут матч в 15:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 27.04.2022.

Последний матч между собой: «Шахтер Караганда» — «Каспий» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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