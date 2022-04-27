ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагАнти-Моуринью или Недо-Гвардиола? Кто такой Эрик тен Хаг
  • 13:51
    • Рияд Марез может перейти в «Милан» за € 40 млн
  • 13:31
    • Бензема — о матче с «Манчестер Сити»: Нужно уметь переждать шторм
  • 13:21
    • Первая ракетка мира снялась с турнира в Мадриде
  • 13:11
    • «Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Ромы» Николо Дзаньоло
    Все новости спорта

    Бензема — о матче с «Манчестер Сити»: Нужно уметь переждать шторм

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид
    Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об игре его команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4). Французcкий форвард забил два гола, в том числе «паненкой» с пенальти.

    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема

    «Это был отличный первый полуфинальный матч с великолепной командой. "Манчестер Сити" лучше начал игру, но мы не сдались в конце первого тайма и начали создавать какие-то моменты.

    Вы должны быть в состоянии переждать шторм против таких больших команд. Это то, что мы сделали, и в итоге нам удалось забить три гола», — приводит слова Бензема Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» сразу убьет интригу в противостоянии с «Вильярреалом»?
  • «Ливерпуль» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 2.68
    •
  • «Интер» будет преследовать «Милан» до конца
  • «Болонья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Вернется ли «Фиорентина» на победный путь?
  • «Фиорентина» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Лейпциг — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лестер — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры