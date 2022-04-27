Бензема — о матче с «Манчестер Сити»: Нужно уметь переждать шторм

Нападающий мадридского «Реала»высказался об игре его команды в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4). Французcкий форвард забил два гола, в том числе «паненкой» с пенальти.

«Это был отличный первый полуфинальный матч с великолепной командой. "Манчестер Сити" лучше начал игру, но мы не сдались в конце первого тайма и начали создавать какие-то моменты.

Вы должны быть в состоянии переждать шторм против таких больших команд. Это то, что мы сделали, и в итоге нам удалось забить три гола», — приводит слова Бензема Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» состоится 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.