«Лучше кого-то молодого наигрывать». Масалитин — о возможном уходе Ахметова из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКАподелился мнением о возможном уходе полузащитника клуба

«Надо смотреть, что будет происходить дальше: смогут ли выступать иностранцы. Если с иностранцами на получится, то можно попробовать рассмотреть эту кандидатуру. В последнее время он не играет, и он не так много пользы принёс в период пребывания в ЦСКА. Может, не в той позиции его использовали, но он не раскрылся в ЦСКА. Понятно, что он молодой, но ему необходима игровая практика. Возможно, куда-то и уйдёт.

Стоит ли рассмотреть вариант с продлением, а затем арендой? Надо смотреть по позиции. Отдали того же Марадишвили, который мог бы раскрыться и принести пользу, но его взяли и продали. Всё зависит от того, кто останется. На этой позиции очень много игроков. Но держать на лавочке человека, который мало играет. Лучше кого-то молодого наигрывать, кто принесёт пользу и раскроется», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».