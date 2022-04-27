Фернандиньо: Расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити»поделился эмоциями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (4:3).

«Нам было очень важно добиться положительного результата. Мы расстроены тем, что пропустили три гола, но нам было важно победить, потому что мадридский "Реал" — это топовая команда, у них лучшие игроки, и эта победа придаст нам уверенности перед ответным матчем.

На выезде мы постараемся играть в своей манере, будем контролировать мяч так долго, насколько сможем, будем стараться создавать моменты и нанести сопернику максимальный вред.

Теперь мы будем немного умнее — постараемся защищаться лучше и не давать "Реалу" шансов. Мы собираемся выиграть в Мадриде», — цитирует Фернандиньо Manchester Evening News.