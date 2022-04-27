СМИ: Джано Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитникв ближайшее время объявит о завершении карьеры, сообщает «Спорт-Экспресс»

Хронические травмы и постоянные рецидивы не позволяют 29-летнему грузинскому хавбеку выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

В январе 2020 года футболист покинул «Спартак» и перешел в «Анортосис», в августе 2020 года грузин подписал контракт с волгоградским «Ротором», за который не провел ни одной официальной встречи и с которым расторг соглашение в сентября того же года.

В апреле 2021 года Ананидзе перешел в тбилисское «Динамо», из которого в январе 2022 года перешел в «Динамо» из Батуми.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Грузии на счету полузащитника 1 результативная передача, в общей сложности игрок провел на поле 92 минуты в 6 матчах.