Диаш: «Ман Сити» знает, какое трудное испытание его ждет в Мадриде

Защитник «Манчестер Сити»прокомментировал победу над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Чем лучше результат, тем лучше для нас. Но каким бы ни был результат сегодня, противостояние не могло завершиться сегодня, поскольку ответная игра пройдет в Мадриде, где "Реал" очень силен. Мы знаем, какое трудное испытание нас ждет. Мы пропустили три мяча, что не слишком хорошо, но я считаю, что команда сыграла неплохо с учетом всех наших потерь.

Мы не испытываем разочарования. Знаем, против кого играем, и "Реал" знает, с кем он сражается. Нас ждет матч, в котором может случиться что угодно, поэтому нам нужно как следует подготовиться к этой игре, сохранять концентрацию и бороться каждую секунду», — цитирует Диаша пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22:00 по московскому времени.