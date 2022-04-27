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    Анчелотти: Еще ничего не ясно в полуфинале

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:4).

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    «Все могло сложиться и хуже. Болельщики посмотрели отличный матч с множеством голов. Было много мастерства, но и много ошибок. Можно посмотреть на стакан как наполовину пустой — мы плохо начали матч, хотя и смогли собраться с силами и забить три гола. Еще ничего не ясно в полуфинале.

    "Золотой мяч"? Не знаю, выиграет ли его Бензема или нет, но прямо сейчас он определенно лучший игрок в мире. Нет никого, кто действовал бы в атаке столь же эффективно», — цитирует Анчелотти Football Italia.

    Ответная игра между командами состоится 4 мая в Мадриде.

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