Анчелотти: Еще ничего не ясно в полуфинале

Главный тренер «Реала»прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (3:4).

«Все могло сложиться и хуже. Болельщики посмотрели отличный матч с множеством голов. Было много мастерства, но и много ошибок. Можно посмотреть на стакан как наполовину пустой — мы плохо начали матч, хотя и смогли собраться с силами и забить три гола. Еще ничего не ясно в полуфинале.

"Золотой мяч"? Не знаю, выиграет ли его Бензема или нет, но прямо сейчас он определенно лучший игрок в мире. Нет никого, кто действовал бы в атаке столь же эффективно», — цитирует Анчелотти Football Italia.

Ответная игра между командами состоится 4 мая в Мадриде.