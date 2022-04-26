Жигулев: Лично я не сталкивался с дискриминацией россиян в Польше

Бывший футболист «Краснодара»рассказал, что не сталкивался с дискриминацией россиян в Польше, когда играл за «Заглембе» из Люблина.

Жигулев покинул в середине апреля расторг контракт с «Заглембе», за который выступал с лета 2021 года.

«Читал, что в больших городах Польши была дискриминация русских. В некоторых заведениях, например, на дверях ресторана писали, что русским вход запрещен, либо россияне должны публично сказать, что президент России плохой человек, мягко говоря.

Но Любин — маленький город, там все спокойно, плюс во многих местах, куда мы ходили, меня знали. Я лично с такими проблемами не сталкивался», — приводит слова Жигулева «Р-Спорт».