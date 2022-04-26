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    Вальверде: Когда ты носишь футболку мадридского «Реала», ты должен выигрывать все

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    Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде дал комментарий в преддверии матча с «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

    Федерико Вальверде
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    Федерико Вальверде

    «Ваша голова и нервы играют важную роль в подобных играх. Если мы в "Реале", это потому, что мы готовы к хорошим и не очень ситуациям. У нас есть характер, а молодежь многое привносит в команду.

    Когда ты носишь футболку мадридского "Реала", ты должен выигрывать все. Но стоит сказать, что "Манчестер Сити" — великий клуб», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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