Вальверде: Когда ты носишь футболку мадридского «Реала», ты должен выигрывать все

Полузащитник мадридского «Реала»дал комментарий в преддверии матча с «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Ваша голова и нервы играют важную роль в подобных играх. Если мы в "Реале", это потому, что мы готовы к хорошим и не очень ситуациям. У нас есть характер, а молодежь многое привносит в команду.

Когда ты носишь футболку мадридского "Реала", ты должен выигрывать все. Но стоит сказать, что "Манчестер Сити" — великий клуб», — приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.