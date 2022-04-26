ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Без Педри «Барселона» терпит неудачи«Барселона» «Педризависима» и переживает кризис роста
  • 12:08
    • СМИ: В России не смогут использовать офсайдные линии ВАР после ухода основного провайдера
  • 11:35
    • Конте сообщил «ПСЖ», на каких условиях готов возглавить команду
  • 10:28
    • «Бавария» может купить форварда «Аякса » в случае ухода Левандовски
  • 20:59
    • «Зенит» закрепился на вершине таблицы РПЛ, победив «Краснодар»
    Все новости спорта

    Тарханов: Удивляет игра «Спартака» в обороне. Катастрофа! Кошмар какой-то

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Ростов РПЛ Футбол России
    Известный российский тренер Александр Тарханов признался, что его шокировала игра «Спартака» в матче против «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Считаю, все по делу. "Ростов" мне понравился больше.

    Более осмысленные атаки. Дончане играли впереди содержательнее. У "Спартака" больше какой-то суеты, сумбура. Нет такого розыгрыша мяча, как у команды Карпина. Так, какие-то навесы... Сначала на Соболева, потом Николсон вышел. Все довольно предсказуемо. Мало нестандартных ходов.

    "Ростов" покрепче. Меня удивляет игра "Спартака" в обороне. Как можно привозить такие пенальти? Нужно же все просчитывать. Куда вы суете ноги?

    Что сделал Жиго в концовке? Опрометчиво... Это же сразу большой риск. А первый гол?

    Человек пешком идет по штрафной, двоих прошел. Пешком! Никто его не атакует, ничего не перекрывает... Он берет и бьет... Гол. Катастрофа! Кошмар какой-то», — приводит слова Тарханова

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» унизит «Реал» в первом матче?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Магнитка» закроет серию на своем льду?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.06
    •
  • «Сливочные» обескуражат команду Гвардиолы?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры