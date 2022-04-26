Тарханов: Удивляет игра «Спартака» в обороне. Катастрофа! Кошмар какой-то

Известный российский тренер Александр Тарханов признался, что его шокировала игра «Спартака» в матче против «Ростова» (2:3) в 26-м туре РПЛ.

«Считаю, все по делу. "Ростов" мне понравился больше.

Более осмысленные атаки. Дончане играли впереди содержательнее. У "Спартака" больше какой-то суеты, сумбура. Нет такого розыгрыша мяча, как у команды Карпина. Так, какие-то навесы... Сначала на Соболева, потом Николсон вышел. Все довольно предсказуемо. Мало нестандартных ходов.

"Ростов" покрепче. Меня удивляет игра "Спартака" в обороне. Как можно привозить такие пенальти? Нужно же все просчитывать. Куда вы суете ноги?

Что сделал Жиго в концовке? Опрометчиво... Это же сразу большой риск. А первый гол?

Человек пешком идет по штрафной, двоих прошел. Пешком! Никто его не атакует, ничего не перекрывает... Он берет и бьет... Гол. Катастрофа! Кошмар какой-то», — приводит слова Тарханова