Сергеев: Игра была полностью под контролем «Зенита»

Нападающий «Зенита»прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (3:1).

«Игра, наверное, была полностью под нашим контролем. За исключением последних 15 минут до третьего гола, тогда "Краснодар" забил, у них был навал. Небольшая паника, хорошо, что забили третий гол и доиграли до победы.

Доминировали, как я и говорил. Только в последние 15 минут до гола "Краснодар" наседал, они забили один, потом еще могли. Но, как говорится, везение сегодня было на нашей стороне. Забили третий гол и выиграли матч. Двигаемся дальше, будем готовиться к матчу с Локомотивом», — цитирует Сергеева сайт «Зенита».

Сергеев в текущем чемпионате провел за санкт-петербургский клуб семь матчей и забил два гола.

«Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на шесть баллов. «Краснодар» идет на шестом месте (39 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» 30 апреля примет на своем поле «Локомотив». «Краснодар» в этот же день дома сыграет против «Ростова».