Радимов: Будет красиво, если «Зенит» оформит чемпионство на поле «Спартака»

Бывший футболист «Зенита»признался, что у него нет сомнений в победе питерского клуба в текущем сезоне РПЛ.

«У "Зенита" остается матч со "Спартаком", было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было.

Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь "Спартак" не захочет, чтобы "Зенит" стал чемпионом на их поле.

Я работаю в "Зените", но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот.

Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч "Динамо" с ЦСКА расстроил», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров, опережая московское «Динамо» на шесть очков.