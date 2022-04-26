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    Радимов: Будет красиво, если «Зенит» оформит чемпионство на поле «Спартака»

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов признался, что у него нет сомнений в победе питерского клуба в текущем сезоне РПЛ.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «У "Зенита" остается матч со "Спартаком", было бы красиво оформить чемпионство на поле главного соперника. Такого, мне кажется, еще в истории не было.

    Мы этому матчу можем придать особое значение, ведь "Спартак" не захочет, чтобы "Зенит" стал чемпионом на их поле.

    Я работаю в "Зените", но, честно говоря, расстроен из-за того, что интрига так рано умирает и не доходит до конца чемпионата. Для смотрибельности чемпионата было бы гораздо интереснее, если бы было наоборот.

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    • Хотелось бы больше интриги в конце чемпионата. Из-за этого вчерашний матч "Динамо" с ЦСКА расстроил», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров, опережая московское «Динамо» на шесть очков.

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