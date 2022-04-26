Радченко: «Зенит» ответственно подошел к матчу с «Краснодаром»

Бывший футболист «Зенита»прокомментировал победу питерцев над «Краснодаром» в матче 26-го тура РПЛ (3:1).

«"Зенит" контролировал этот матч. "Зенит", зная результат ЦСКА — "Динамо", очень ответственно подошел к этому матчу.

За четыре тура до конца была хорошая возможность набрать три очка и оторваться от преследователя на шесть очков. Именно поэтому питерцы контролировали всю игру. Было много моментов, когда могли забивать больше», — цитирует Радченко «Спорт-Экспресс».

«Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 58 очков и оторвалась от идущего вторым «Динамо» на шесть баллов. «Краснодар» идет на шестом месте (39 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» 30 апреля примет на своем поле «Локомотив». «Краснодар» в этот же день дома сыграет против «Ростова».