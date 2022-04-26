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    Ордабасы — Кайрат. Смотреть онлайн в прямом эфире

    26.04.2022 в 15:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Ордабасы — Кайрат

    Футбол
    Ордабасы и Кайрат начнут матч в 15:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 26.04.2022.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Ордабасы» — «Кайрат» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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