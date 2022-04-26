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    Мостовой: Решение Федуна не продавать клуб — хорошая новость для «Спартака»

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    Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал заявление владельца красно-белых Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб, несмотря на финансовые проблемы.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Федун сказал, что никуда не уйдет? Это хорошая новость для "Спартака". Еще года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: А кто купит "Спартак"? Это же не сто тысяч рублей!

    Сейчас мы понимаем, почему ходили и ходят эти слухи, потому что обстановка не совсем приятная. Я считаю, что оставаться в 'Спартаке' для Федуна правильно.

  • «Не дождетесь». Федун заявил, что не собирается продавать «Спартак»
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    • Вспоминаю время, когда Федун только покупал 'Спартак', и первое время он все время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. 'Спартак' тратил бешеные деньги, а все никак не мог выиграть, а Федун все время отвечал. Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привел 'Спартак' к успеху, к чемпионству.

    Сейчас ситуация немного повторяется (смеется). Теперь медиа-пространство заполняет Зарема», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.

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