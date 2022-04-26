Мостовой: Решение Федуна не продавать клуб — хорошая новость для «Спартака»

«Федун сказал, что никуда не уйдет? Это хорошая новость для "Спартака". Еще года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: А кто купит "Спартак"? Это же не сто тысяч рублей!
Сейчас мы понимаем, почему ходили и ходят эти слухи, потому что обстановка не совсем приятная. Я считаю, что оставаться в 'Спартаке' для Федуна правильно.
Вспоминаю время, когда Федун только покупал 'Спартак', и первое время он все время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. 'Спартак' тратил бешеные деньги, а все никак не мог выиграть, а Федун все время отвечал. Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привел 'Спартак' к успеху, к чемпионству.
Сейчас ситуация немного повторяется (смеется). Теперь медиа-пространство заполняет Зарема», — приводит слова Мостового «Чемпионат».
«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.