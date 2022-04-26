Мостовой: Решение Федуна не продавать клуб — хорошая новость для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака»прокомментировал заявление владельца красно-белыхо том, что он не собирается продавать клуб, несмотря на финансовые проблемы.

«Федун сказал, что никуда не уйдет? Это хорошая новость для "Спартака". Еще года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: А кто купит "Спартак"? Это же не сто тысяч рублей!

Сейчас мы понимаем, почему ходили и ходят эти слухи, потому что обстановка не совсем приятная. Я считаю, что оставаться в 'Спартаке' для Федуна правильно.

Вспоминаю время, когда Федун только покупал 'Спартак', и первое время он все время отвечал на вопросы, говорил. Его тогда очень много критиковали. 'Спартак' тратил бешеные деньги, а все никак не мог выиграть, а Федун все время отвечал. Потом ему кто-то подсказал, и он перестал говорить про футбол. И Федун в то время как раз привел 'Спартак' к успеху, к чемпионству.

Сейчас ситуация немного повторяется (смеется). Теперь медиа-пространство заполняет Зарема», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-ти туров.