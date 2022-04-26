ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Без Педри «Барселона» терпит неудачи«Барселона» «Педризависима» и переживает кризис роста
  • 12:40
    • «Не дождетесь». Федун заявил, что не собирается продавать «Спартак»
  • 14:18
    • Салах: Мои цели — снова выиграть ЛЧ и АПЛ с «Ливерпулем»
  • 13:51
    • Франсис Коклен о «Баварии»: Они не усвоили урок после первого матча с нами
  • 13:43
    • «Интер» предпримет попытку подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича
  • 13:32
    • Сутормин — о чемпионской гонке: Всё в руках «Зенита». Надеюсь, решим это как можно раньше
    Все новости спорта

    Салах: Мои цели — снова выиграть ЛЧ и АПЛ с «Ливерпулем»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ливерпуль
    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов УЕФА с английским клубом.

    Мохаммед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах

    «Я хочу снова испытать те чувства, что были у меня после победы в Лиге чемпионов. Это было невероятно. Поэтому я считаю, что должен снова выиграть этот турнир с "Ливерпулем". Мы проезжали по городу на автобусе, и это были непередаваемые ощущения.

    С английской Премьер-лигой всё было немного иначе, потому что мы не смогли отпраздновать титул вместе с болельщиками, из-за пандемии коронавируса. Но я хочу выиграть Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу снова. Это моя цель в "Ливерпуле" сейчас», — приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».

    Завтра, 27 апреля «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» унизит «Реал» в первом матче?
  • «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • «Магнитка» закроет серию на своем льду?
  • «Металлург» Мг — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.06
    •
  • «Сливочные» обескуражат команду Гвардиолы?
  • «Манчестер Сити» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 6.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Суонси — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Болонья — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры