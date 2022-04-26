«Манчестер Сити» — «Реал»: счет 4:3, обзор голов

встречались на «Этихад Стэдиум» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Поединок закончился победой «горожан» со счетом 4:3.

В составе победителей по голу забили Де Брейне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.

У «Реала» дубль сделал Карим Бензема и голом отметился Винисиус Жуниор.

Французский форвард «Реала» возглавил гонку бомбардиров Лиги чемпионов. В общей сложности у него уже 14 мячей в текущем розыгрыше турнира.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Манчестер Сити — Реал Мадрид 4:3 Голы: 1:0 Кевин Де Брёйне (2'), 2:0 Габриэл Жезус (11'), 2:1 Карим Бензема (33'), 3:1 Филип Фоден (53'), 3:2 Винисиус Жуниор (55'), 4:2 Бернарду Силва (74'), 4:3 Карим Бензема (пенальти) (82') Манчестер Сити: Эдерсон, Джон Стоунс (Фернандиньо, 36'), Рубен Диаш, Эмерик Лапорт, Александр Зинченко, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Рияд Марез, Габриэл Жезус (Рахим Стерлинг, 83'), Филип Фоден Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 88'), Карим Бензема, Родриго (Эдуардо Камавинжа, 70'), Лука Модрич (Даниель Себальос, 79'), Тони Кроос, Федерико Вальверде, Ферлан Менди, Давид Алаба (Начо, 46'), Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Фернандиньо (81'), Начо (90 + 3')

Ответная игра состоится 4 мая в Мадриде.