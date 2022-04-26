Луис Суарес согласовал условия перехода в клуб МЛС

Уругвайский нападающий мадридского «Атлетико»согласовал условия перехода в «Интер Майами». Об этом сообщает Diariouf

По информации источника, близкого к агенту нападающего подписание не будет осуществлено до окончания испанской Примеры сезона-2021/2022. Суарес настроен помочь «Атлетико» попасть в Лигу чемпионов на сезон-2022/2023.

Контракт уругвайского форварда с «Атлетико» истекает в конце этого сезона.

Сообщается, что Луис Суарес подпишет с американским клубом контракт на два года. В нынешнем сезоне 35-летний Луис Суарес провёл за «Атлетико» 41 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 2 результативные передачи.