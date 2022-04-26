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    Лаксальт может остаться в «Динамо» на следующий сезон

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    Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт пока не планирует покидать команду. Об этом сообщил агент уругвайского футболиста Ариэль Красоуски.

    Диего Лаксальт
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    Диего Лаксальт

    «Диего точно закончит чемпионат в "Динамо". Он останется и на следующий сезон, если ситуация не будет ухудшаться и останется такой же как сейчас.

    На самом деле, он очень доволен клубом и рад в нем находиться», — приводит слова агента Sport24.

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    • Лаксальт провел 13 матчей в текущем чемпионате России, в которых не смог отметиться результативными действиями.

    Напомним, УЕФА отстранил все российские клубы от участие в международных турнирах на неопределенный срок.

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