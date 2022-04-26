Лаксальт может остаться в «Динамо» на следующий сезон

Защитник московского «Динамо»пока не планирует покидать команду. Об этом сообщил агент уругвайского футболиста Ариэль Красоуски.

«Диего точно закончит чемпионат в "Динамо". Он останется и на следующий сезон, если ситуация не будет ухудшаться и останется такой же как сейчас.

На самом деле, он очень доволен клубом и рад в нем находиться», — приводит слова агента Sport24.

Лаксальт провел 13 матчей в текущем чемпионате России, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, УЕФА отстранил все российские клубы от участие в международных турнирах на неопределенный срок.