Клопп считает, что «Ливерпуль» должен начать побеждать в каждой игре для борьбы за титулы

Главный тренер «Ливерпуля»хочет видеть победы своей команды в каждом матче. Так, по его мнению, можно выиграть титулы в этом сезоне.

«Поскольку я здесь, это так. Просто вначале мы не делали этого достаточно часто, но это было именно так. Куда бы мы ни пошли, в какой бы ситуации вы ни находились, хорошей или плохой — вы выиграли последнюю игру или проиграли последнюю игру — мы — "Ливерпуль", и где бы мы ни оказались, все будут сражаться, как будто это была последняя игра сезона против вас. Мы должны бороться так, как будто мы не побеждали последние 12 лет.

Такова ситуация с тех пор, как я здесь, и она не изменилась. Просто ситуация в целом дала нам эти дополнительные силы… Если мы хотим что-то выиграть в этом году, нам лучше начать побеждать сейчас, потому что иначе это может закончиться, так и не начавшись. Вот и все», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» ведет борьбу с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ. Также команда Юргена Клоппа прошла в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов.