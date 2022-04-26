Карпин о словах Заремы про бюджет в «Спартаке». Поржал. Ни одного титула? Это правда

Главный тренер «Ростова»ответил супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая ранее резко отреагировала на его комментарий.

«Спартак» проиграл «Ростову» (2:3) в 26-м туре чемпионата России. После этого Карпин признался, что с таким бюджетом «Спартак» должен играть намного лучше.

«Слова Салиховой? Неограниченный бюджет — меня это улыбнуло, мягко говоря. Я поржал. Ни одного титула? Это правда. Два вторых места было. Две Лиги чемпионов было. Ну, окей.

Сумма трансферов при мне в 'Спартаке'? Смешно же. Безграничный бюджет или неограниченный... Когда любая подпись игрока свыше 100 тысяч рублей, то надо везде подписывать бумаги у 10 человек. Какой это безграничный бюджет?

Задели ли меня слова Салиховой? Посмеялся. Вот и все», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.