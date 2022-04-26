В 21:45 26.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Первой Лиге.

Последний матч между собой: «Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд Таун» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Шеффилд Уэнсдей»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Флитвуд Таун — Шеффилд Уэнсдей.

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