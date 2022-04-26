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    Тен Хаг сохранит Донни ван де Бека в «Манчестер Юнайтед»

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, который с нового сезона начнёт работу в «Манчестер Юнайтед», планирует сохранить в команде полузащитника Донни ван де Бека.

    Донни ван де Бек
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    Донни ван де Бек

    Футболист проводит нынешний сезон на правах аренды в «Эвертоне». Об этом сообщает The Telegraph в «твиттере».

    25-летний ван де Бек играл за «Аякс» под руководством тен Хага. Амстердамский клуб продал его в «Манчестер Юнайтед» в сентябре 2020 года за € 39 млн. С января 2022 года ван де Бек выступает на правах аренды за «Эвертон».

    В нынешнем сезоне нидерландский полузащитник в 20 матчах во всех турнирах стал автором одного гола. Его соглашение с «манкунианцами» истекает в 2025 году.

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