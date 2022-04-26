Фомин рассказал, что изменилось в игре «Динамо» после зимней паузы

Полузащитник московского «Динамо»рассказал, что изменилось в игре команды после зимней паузы в сезоне-2021/2022.

«Если судить по результатам, то большой разницы нет. Но по игре многие отмечают, что как-то искра пропала, хотя внутри команды такого нет. В том году у нас были тяжёлые матчи, в которых мы играли с азартом, но не могли забить и проигрывали со счётом 0:1. А сейчас как раз наоборот — в подобных равных играх побеждаем мы. Ведь чем отличаются очень хорошие команды от просто хороших — тем, что они добиваются результата, когда где-то не получается игра.

И как раз в этом плане мы прибавили. Хотя я не могу сказать, что в играх или на тренировках пропал азарт. Настрой у нас всегда максимальный», — сказал Фомин в эфире телепрограммы «Футбол России», его слова приводит официальный сайт «Динамо».