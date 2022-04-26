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    Куртуа: Это будет очень тяжелое противостояние

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    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

    Тибо Куртуа
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    Тибо Куртуа

    «Это будет очень тяжелое противостояние, но радует то, что мы не играли на этих выходных. Если на предстоящих выходных мы оформим чемпионство, то вечером в субботу у нас также будет время немного отпраздновать, а затем сосредоточиться на ответной игре с "Ман Сити".

    "Горожане" также борются за победу в АПЛ, на очко опережают "Ливерпуль", у них ситуация более стрессовая. Я предпочитаю ответный матч проводить дома. В ином случае такие камбэки, как с "ПСЖ" и "Челси", были бы невозможны», — цитирует Куртуа Bernabeu Digital.

    Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится 26 апреля. Начало — в 22:00 по московскому времени. С прогнозом на этот поединок можно ознакомиться здесь.

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